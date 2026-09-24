Внушительная батарея на 11 000 мА•ч и ультразащита: смартфон Honor X9e Pro представлен для международного рынка

Компания Honor объявила о международном запуске защищённого смартфона Honor X9e Pro с аккумулятором ёмкостью 11 000 мА·ч. По заявлению производителя, одного заряда должно хватать до трёх дней активного использования.

Смартфон получил усиленную конструкцию корпуса с противоударной балкой в средней рамке. Она распределяет нагрузку при падении. Заявлена устойчивость к падениям с высоты до 3 м на каменный пол. Защита от воды и пыли соответствует степеням IP68/IP69K: как обещает Honor, устройство может находиться под водой на глубине до 2,5 м в течение 30 минут. Также производитель заявляет сохранение работоспособности после погружения на глубину до 10 м.

За автономность отвечает кремний-углеродная батарея четвёртого поколения. Поддерживается зарядка мощностью 80 Вт, а обратная зарядка на 27 Вт позволяет восполнять энергию других устройств от смартфона.

Honor X9e Pro оснащён SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 и 6,8-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 10 000 нит. Основная камера на 108 Мп получила оптическую стабилизацию и ИИ-инструменты для съёмки и обработки изображений.

В продажу смартфон поступит в четырёх цветах: фиолетовом, терракотовом, золотистом и чёрном. В российских магазинах и на маркетплейсах модель ожидается в середине октября. Стоимость и точная дата начала продаж пока не объявлены. В Малайзии цена стартует от 465 долларов, в этом регионе уже начали принимать предварительные заказы.