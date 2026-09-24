Чуда не случилось. Новейшая китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 в три раза медленнее GeForce RTX 5060 (но чуть быстрее Radeon RX 580)

В то же время в сравнении с Moore Threads MTT S80 — это большой шаг вперед

PC Games Hardware протестировали китайскую видеокарту Lisuan LX 7G100. Новинка оказалась быстрее другого китайского ускорителя — Moore Threads MTT S80 — и продемонстрировала лучшую совместимость с играми. Но до уровня современных видеокарт AMD, Intel и Nvidia ей пока далеко.

Lisuan LX 7G100 имеет 12 ГБ памяти GDDR6 и поддерживает DirectX 12 и Vulkan. Однако в архитектуре нет специализированных блоков для трассировки лучей и матричных вычислений, поэтому по возможностям она заметно уступает ускорителям GeForce, Radeon и Arc.

В тестах PC Games Hardware в разрешении Full HD LX 7G100 получила 11,1 балла по индексу производительности. Moore Threads MTT S80 набрала 9 баллов. Для сравнения, на счету GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти — 17,2 балла, а вот у Radeon RX 580 меньше — 10,6 балла. В то же время у GeForce RTX 5060 33 балла.

В отдельных играх преимущество LX 7G100 над MTT S80 оказалось более заметным. Например, в Baldur's Gate 3 при 1080p и средних настройках китайская карта показала в среднем 32,2 FPS против 23,5 FPS у ускорителя Moore Threads.

Главным достижением Lisuan стала не сама скорость как таковая, а совместимость с играми. Из 14 проектов, выбранных PC Games Hardware, на LX 7G100 удалось запустить больше игр, чем на MTT S80. И это уже большой прогресс для GPU Made in China.

Есть прогресс и в энергоэффективности. В простое LX 7G100 потребляла 59 Вт против 108 Вт у MTT S80. В играх максимальное значение для китайской карты достигало 199 Вт, в то время как у MTT S80 доходило до 232 Вт. В зависимости от игры энергопотребление LX 7G100 составляло примерно 110–199 Вт.

Например, в Baldur's Gate 3 карта потребляла 151 Вт, в Battlefield 6 — 166 Вт, в Counter-Strike 2 — 146 Вт, а в Dota 2 — 151 Вт. В 3DMark Time Spy Extreme ускоритель потреблял 215 Вт, ну а максимум в результате разгона — 244 Вт.

Однако по сравнению с мировыми ускорителями эффективность пока неважная. Та же Radeon RX 6600 заметно производительнее LX 7G100, и при этом потребляла в тестовой системе значительно меньше энергии.

Таким образом, LX 7G100 пока нельзя считать конкурентом актуальных GeForce, Radeon или Intel Arc. По игровой производительности она находится примерно на уровне старых массовых моделей и существенно уступает современным ускорителям.