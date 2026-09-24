Установить российское приложение на Android может стать сложнее: Минцифры рассматривает такой сценарий

«Мы смотрим на это как на риск того, что, условно, завтра нельзя будет поставить приложения», — сказал глава Минцифры

Минцифры рассматривает сценарий, при котором будущие изменения политики Google могут осложнить или ограничить установку российских приложений на Android-смартфоны. Об этом министр цифрового развития Максут Шадаев. При этом он подчеркнул, что речь идет о прогнозировании рисков, а не о готовящихся ограничениях со стороны Google.

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По словам Шадаева, у ведомства сформирована «карта рисков», включающая как краткосрочные, так и средне- и долгосрочные сценарии. Если раньше некоторые варианты считались маловероятными, то теперь Минцифры исходит из того, что реализоваться могут самые разные события.

Одним из потенциальных рисков министр назвал правила Google для разработчиков Android-приложений. Сейчас установка программ на устройства с Android не вызывает серьезных проблем, однако изменения в системе верификации разработчиков теоретически способны повлиять на распространение приложений.

«Google ведет верификацию разработчика. Если сейчас мы на Android ставим приложения — проблем никаких нет. Но если завтра вдруг Google в этой программе что-то изменит — непонятно, как она будет работать. Мы смотрим на это как на риск того, что, условно, завтра нельзя будет поставить приложения», — сказал Максут Шадаев.

Опасения Минцифры возникли на фоне недавнего ужесточения Google правил установки приложений из сторонних источников. В августе компания изменила процедуру установки APK от непроверенных разработчиков: теперь пользователю необходимо изменить настройки устройства, перезагрузить смартфон и выждать обязательные 24 часа.

При этом Россия не входит в число первых стран, где действует новая схема защиты. На начальном этапе Google внедряет ее в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде.

Дополнительным поводом для обсуждения стали события лета 2026 года, когда из магазинов приложений временно исчезли несколько крупных российских сервисов, включая приложения VK, «Дзена», «Одноклассников», Mail.ru и Ozon. Позднее часть из них вновь стала доступна пользователям.

Помимо мобильных платформ, Минцифры также анализирует риски, связанные с развитием генеративного искусственного интеллекта. По словам Шадаева, ведомство уже обсуждает возможные механизмы противодействия новым угрозам, которые могут возникнуть с распространением ИИ-технологий.