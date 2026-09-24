Netcraze выпустила роутер Titan SE с поддержкой Wi-Fi 7 и слотом M.2 NVMe для SSD

Netcraze (до «парабрендинга» в России работала под брендом Keenetic) представила роутер Titan SE (NC-4210) с поддержкой Wi-Fi 7 и слотом M.2 для твердотельного накопителя. Этот интернет-центр оценили в 24 тысячи рублей (дороже в ассортименте Netcraze только модель Hero 5G за 25 тысяч).

Netcraze Titan SE Источник изображения: Netcraze

Главное отличие от остальных моделей линейки — корпус. Это настольная «башня» габаритами 95×250×250 мм и массой 1054 г с пассивным охлаждением. В неё поместилась радиочасть из десяти антенн с дискретными усилителями и слот M.2 2280 PCIe 3.0 ×1, к которому можно добраться через съёмную боковую стенку, не разбирая корпус. В комплекте есть кронштейн для настенного монтажа с кабельным органайзером, а нижние опоры снимаются и тогда роутер получится установить в распределительный шкаф.

Платформа в основном повторяет модель Ultra NC-1812: трёхъядерный процессор на 1,8 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти DDR4 и 256 МБ флеш-памяти с поддержкой Dual Image. Радиочасть относится к классу BE7200 — до 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 5764 Мбит/с в 5 ГГц при MU-MIMO 4×4. Заявлена поддержка MLO, OFDMA, Preamble Puncturing, бесшовного роуминга 802.11 k/r/v и WPA3, одновременно может работать до 512 беспроводных клиентов. Проводная часть включает два порта 2,5 Гбит/с и три гигабитных с поддержкой статической агрегации. Также у роутера есть порты USB 3.2, USB 2.0 и RJ-11 со встроенным модемом ADSL2+/VDSL2. Сотовое подключение возможно через совместимый USB-модем.

Netcraze заявляет о производительности маршрутизации до 5 Гбит/с в дуплексе для IPoE/PPPoE и до 2500 Мбит/с для L2TP и PPTP, а в ресурсоёмких туннельных протоколах — от 300 до 1000 Мбит/с. Накопитель в слоте M.2 производитель предлагает использовать для файлового и медиасервера, хранилища для системы видеонаблюдения, персонального облака с доступом по WebDAV, для торрент-клиента Transmission, а также под раздел для пакетов OPKG.