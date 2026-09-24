Вместо огромного аппарата — чемодан: российская Smart Engines создала первый в мире носимый томограф

Российский томограф весит менее 5 кг и строит 3D-модель всего по 10–15 снимкам

Российская Smart Engines разработала прототип портативного томографа для рентгеновской 3D-диагностики. Устройство весит менее 5 кг, помещается в чемодан и обходится без традиционных механических систем позиционирования, которые используются в обычных компьютерных томографах. Создатели называют устройство первым в мире носимым томографом свободного позиционирования.

Разработчики рассчитывают применять такой аппарат там, где установка полноценного КТ невозможна или затруднена: в полевых условиях, машинах скорой помощи, небольших медицинских и фельдшерских пунктах. Сейчас прототип проходит апробацию в медицинских и ветеринарных учреждениях.

Для получения данных оператор может вручную перемещать источник рентгеновского излучения вокруг исследуемого объекта, снимая его с разных ракурсов. Определять положение источника и собирать полученные изображения в трехмерную модель позволяет разработанная Smart Engines технология X-SLAM, объединяющая методы компьютерного зрения, томографии и искусственного интеллекта.

По заявлению компании, для построения 3D-реконструкции системе достаточно 10–15 рентгеновских снимков — примерно в 100 раз меньше количества проекций, используемых в классической компьютерной томографии. Разработчики утверждают, что благодаря этому лучевая нагрузка оказывается в сотни раз ниже, чем при стандартном КТ. В компании сравнивают получаемую дозу с естественной радиационной нагрузкой за один день пребывания в Москве.

При этом Smart Engines не стала создавать всю аппаратную часть с нуля. Программно-аппаратный комплекс построен на серийной сертифицированной рентгеновской технике петербургской компании «ЭЛТЕХ-МЕД». Основная разработка Smart Engines заключается в алгоритмах, которые позволяют перейти от обычных двумерных снимков к томографической 3D-реконструкции без жестко заданной траектории движения рентгеновского источника.

По данным компании, внешнее финансирование не привлекалось, объем собственных инвестиций достиг $5 млн. Ключевая технология комплекса защищена российским патентом. Smart Engines также подала патентную заявку в США, рассчитывая в дальнейшем вывести разработку на международный рынок.