В Китае прикрыли «бесплатные» смартфоны: China Mobile, China Telecom и China Unicom перестали продавать устройства в рассрочку

Три крупнейших оператора связи Китая с 24 сентября приостановили прием новых заявок на услуги рассрочки при покупке смартфонов и других устройств. Речь идет о собственных программах China Mobile, China Telecom и China Unicom. Представители служб поддержки операторов в нескольких регионах подтвердили изменения.

Особое внимание привлекли предложения, которые выглядели как «телефон за 0 юаней» при подключении тарифа. На практике такие сделки предполагали оформление кредитного обязательства, а стоимость устройства затем включалась в ежемесячные платежи. Именно подобные схемы стали одним из заметных источников жалоб клиентов.

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Некоторые офлайн-магазины, чтобы увеличить продажи, часто предлагают оплату в рассрочку в рамках маркетинговых акций типа «бесплатная покупка телефона». Пользователи неосознанно становятся участниками программ кредитования в рассрочку, а некоторые даже сталкиваются с ситуациями, когда просроченные платежи негативно влияют на их кредитный рейтинг.

Новые заявки на рассрочку и тарифы с условным «нулевым» платежом теперь приниматься не будут. При этом уже заключенные договоры отменять не планируется: действующие клиенты продолжат выплачивать задолженность на прежних условиях.