NASA выбрало первый телескоп нового класса: PRIMA за $1,2 млрд откроет Вселенную в дальнем инфракрасном диапазоне

Миссия стартует в 2033 году и на 5 лет закроет разрыв между «Джеймсом Уэббом» и радиотелескопами

NASA объявило о переходе миссии PRIMA (PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics) в фазу B — этап предварительного проектирования и разработки технологий. Этот космический телескоп стал первой миссией в новом классе астрофизических проектов агентства под названием Probe Explorers, учреждённом в рамках многолетней программы Explorers.

«PRIMA — следующее окно человечества в глубокую Вселенную. Миссия приоткроет скрытое в космическом времени, чтобы мы лучше поняли формирование планет, звёзд, чёрных дыр и даже то, как на Земле появилась вода», — заявила Ники Фокс, заместитель администратора директората научных миссий NASA.

Стоимость проекта ограничена $1,2 миллиарда без учёта запуска.

Телескоп с зеркалом диаметром 1,8 метра будет проводить чувствительные обзоры неба в дальнем инфракрасном диапазоне — области спектра, которая остаётся «слепым пятном» между существующими инфракрасными обсерваториями вроде «Джеймса Уэбба» и радиотелескопами. Изучая излучение, доступное только в этих длинах волн, PRIMA ответит на вопросы о происхождении экзопланет, росте галактик и их чёрных дыр, а также о накоплении тяжёлых элементов и пыли за космическую историю.

Директор астрофизического подразделения NASA Шон Домагал-Голдман подчеркнул, что с запуском «Джеймса Уэбба» и запущенного 30 августа «Нэнси Грейс Роман» агентство задало ритм запуска миссий премьер-класса в обеих половинах десятилетия, и PRIMA продолжит этот темп в следующем. Решение о создании нового класса Probe Explorers было рекомендовано Национальными академиями наук, инженерии и медицины США в Десятилетнем обзоре по астрономии и астрофизике 2020 года.

Управление миссией возложено на Лабораторию реактивного движения NASA в Южной Калифорнии при участии Центров Годдарда и Маршалла (NASA JPL). В проекте участвуют 7 международных партнёров: космические агентства Франции (CNES), Италии (ASI), Германии (DLR), Канады (CSA), Южной Кореи (KASI), Японии (JAXA) и Великобритании.

Запуск запланирован на 2033 год, продолжительность основной миссии составит 5 лет.