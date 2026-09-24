Запущена двухступенчатая ракета Long March 6A — старт стал 670-м для семейства

Китай успешно вывел на орбиту четвертую группу спутников дистанционного зондирования Yaogan-40. Запуск состоялся 24 сентября в 16:46 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Аппараты разработал Пятый научно-исследовательский институт Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

По данным корпорации, спутники в основном предназначены для исследования электромагнитной среды и проведения связанных с этим технических испытаний. Для вывода аппаратов использовалась ракета CZ-6A (Long March 6A или «Чанчжэн-6А»), для семейства «Чанчжэн» этот запуск стал уже 670-м.

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CZ-6A представляет собой двухступенчатую ракету с четырьмя твердотопливными ускорителями. Ее длина достигает 50 м, стартовая тяга — 7,2 тыс. кН, а в качестве топлива используются керосин и жидкий кислород. Носитель способен выводить на солнечно-синхронную орбиту не менее 6,5 т полезной нагрузки.

Для самой CZ-6A миссия стала 27-й, а в 2026 году — уже восьмой. Ракета отличается от базовой CZ-6 удлиненной первой ступенью диаметром 3,35 м, совпадающим с диаметром второй ступени.