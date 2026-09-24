В России могут запретить привычную продажу SIM-карт — половина продавцов может лишиться права оформлять номера

Минцифры предлагает кардинально изменить правила продажи SIM-карт в России. Ведомство хочет отказаться от субдилерской схемы и разрешить заключать договоры от имени операторов связи только прямым дилерам — юридическим лицам, имеющим агентский договор непосредственно с оператором. Инициатива вошла в обсуждаемый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 3.0».

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Если изменения примут, физические лица и индивидуальные предприниматели больше не смогут выступать посредниками при оформлении SIM-карт. Фактически цепочку продаж планируют сократить до двух участников: оператора и его официального дилера, исключив дополнительные субдилерские звенья.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что новые меры действительно разрабатываются, однако окончательное решение пока не принято. Третий пакет «Антифрода» продолжает обсуждаться с профильными ведомствами и участниками рынка.

За отказ от субдилерской модели выступает и МВД. Начальник профильного управления Филипп Немов 23 сентября заявил, что существующую систему дилерских сетей необходимо пересмотреть, а субдилерство фактически ликвидировать как канал распространения SIM-карт.

Сейчас оператор вправе передавать третьей стороне право заключать договоры с абонентами от своего имени. Такой посредник обязан идентифицировать покупателя, однако сам договор и все обязательства возникают непосредственно между абонентом и оператором связи.

За последние годы правила продажи SIM-карт уже существенно ужесточились. С 2025 года действуют дополнительные требования к подтверждению личности через ЕСИА и Единую биометрическую систему, а также лимиты на количество номеров: до 20 SIM-карт для граждан России и до 10 — для иностранцев.

Новый запрет должен стать частью более масштабной реформы. Работа над «Антифродом 3.0» началась весной 2026 года, среди обсуждаемых инициатив — запрет использовать персональные данные получателя и его родственников в массовых SMS, а также другие меры против телефонного и цифрового мошенничества.

Т2 подтвердили, что обсуждение ведется, однако считают более эффективным не запрещать субдилеров полностью, а ужесточить требования к их работе. В компании утверждают, что уже контролируют идентификацию абонентов, активацию SIM-карт и прозрачность подключений.

По оценке независимого аналитика Алексея Бойко, через субдилеров проходит почти половина всех офлайн-продаж SIM-карт в России. Их исключение из цепочки может затронуть тысячи торговых точек, сделать покупку SIM-карт менее доступной в отдельных населенных пунктах и увеличить расходы операторов на развитие собственной розницы.