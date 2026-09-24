Потенциально самый дешевый смартфон с двумя 200-мегапиксельными камерами. Honor раскрыла стоимость нового флагмана Honor Magic 9

Редчайший случай, когда производитель сам объявляет стоимость еще не представленных устройств: цену флагмана нового поколения — Magic 9 — раскрыла Honor.

Версия модели с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти оценена в 820 долларов (с учетом госсубсидии). Это делает Magic 9 одним из самых доступных флагманов

Анонс приурочен к десятилетию серии Magic. Глава Honor Ли Цзянь назвал Magic 9 не просто новым флагманом, а символом технологического развития бренда и специальной моделью для пользователей, которые сопровождали линейку на протяжении последних десяти лет.

Одновременно появились новые подробности о характеристиках устройства. По данным инсайдера Digital Chat Station, Magic 9 получит компактный 6,37-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K+, частотой обновления 120 Гц и очень тонкой рамкой экрана.

Аппаратной основой, как утверждается, станет Snapdragon 8E5. Смартфон получит батарею емкостью 8000 мА·ч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. По предварительным данным, Honor 9 получит 200-мегапиксельную основную камеру с сенсором формата 1/1,4 дюйма, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 200-мегапиксельную перископную с сенсором 1/1,56 дюйма и 3,5-кратным оптическим зумом. Фронтальной камере приписывают разрешение 55 Мп и квадратный сенсор с соотношением сторон 1:1.

Среди других ожидаемых особенностей — ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев и защита корпуса в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.

Напомним, официальная премьера смартфона состоится 28 сентября во время полноценной презентации.