Батарея на 6000 мА•ч, камера 50 Мп, дизайн как у iPhone 16 и фирменная система Neural Voice Engine. Представлен первый смартфон Mivi

Он предлагается от 150 долларов

Mivi One 5G стал первым смартфоном компании. Аппарат работает под управлением Android 16 с практически стандартным интерфейсом, а производитель обещает обновления вплоть до Android 18. Устройство оснащено 6,745-дюймовым дисплеем HD+ с частотой 90 Гц и защитным стеклом 2.5D.

Основой смартфона стала 4-нм однокристальная система Snapdragon 4 Gen 2, дополненная до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Mivi заявляет результат около 490 тыс. баллов в AnTuTu. Основная камера получила 50-мегапиксельный датчик с PDAF, характеристики второго модуля производитель не раскрыл. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Дизайн явно напоминает iPhone 16 Источник изображения: gizmochina // Mivi

Отдельно отмечается система ClearTalk на базе Neural Voice Engine. Она должна подавлять во время звонков посторонние звуки, включая шум транспорта, ветер, разговоры и музыку. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Толщина Mivi One 5G составляет 9,15 мм, масса — 210 г. Корпус защищен в соответствии с описанием степени IP64.

Цена стартует от 150 долларов.