60 км без подзарядки: Whoosh и Segway тестируют новый электросамокат в Москве

Компании Whoosh и Segway вывели на городские испытания новую версию совместного электросамоката. Тестовая партия доступна для аренды в Москве этой осенью. Разработчики проверяют модель в реальных условиях перед возможным запуском в более широкую эксплуатацию.

Одним из главных изменений стал увеличенный запас хода — до 60 км против 35 км у предыдущей версии. При этом масса самоката сохранилась на уровне до 35 кг. Более широкая и короткая дека рассчитана на более удобную посадку и размещение аккумулятора повышенной емкости.

Самокат получил крупный программируемый дисплей, который выводит скорость и уровень заряда, а также обновленную эргономику руля. В конструкции предусмотрены держатель смартфона, новый крючок для сумки и бескамерные пневматические шины с защитой от проколов.

Начать поездку можно двумя способами без постоянного использования смартфона: через кнопку на руле с помощью wKey или бесконтактно, приложив телефон к рулю. За торможение отвечают электронная и барабанная системы.

Разработчики также упростили конструкцию, увеличили дорожный просвет и добавили решения для ускорения сервисного обслуживания и перевозки самокатов. Модель работает на собственной IoT-платформе Whoosh.

Совместный проект Whoosh и Segway стартовал в 2025 году. Итоговое решение о широком внедрении новой версии примут после завершения испытаний в Москве.