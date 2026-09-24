Сбер начал выдавать банковские карты через банкоматы

Сбер запустил в Нижнем Новгороде пилотный проект по выдаче банковских карт через банкоматы. На первом этапе новая возможность появилась в 70 устройствах города.

Фото пресс-службы Сбербанка Источник изображения: Сбер

Получить пластиковую СберКарту могут пользователи приложения «СберБанк Онлайн». Для этого в меню банкомата нужно выбрать «Получить карту» и пройти авторизацию. Устройство выдаёт неименную карту платёжной системы «Мир» примерно за 30 секунд. После получения её необходимо активировать через приложение. Весь процесс занимает около двух минут.

В банке отмечают, что проект позволит проверить востребованность нового способа оформления карт. После завершения пилота Сбер примет решение о возможном запуске такой возможности в других регионах.

Современные банкоматы Сбера также позволяют выполнять операции с наличными, переводить деньги и оплачивать услуги. Часть устройств поддерживает дополнительные сценарии, включая обмен валюты, экспресс-оценку здоровья и взаимодействие с ИИ-помощником «ГигаЧат».