Первая в мире станция замены батарей, которая полностью работает от энергии солнца, открыта в пустыне Гоби

Станция получает всю энергию от солнца, накапливает её и может работать без внешнего электроснабжения несколько пасмурных дней

Nio ввела в эксплуатацию в Синсинся на востоке Синьцзяна станцию замены батарей, которую компания называет первой в мире автономной станцией такого типа с нулевыми выбросами углерода. Объект работает исключительно за счет солнечной энергии и систем накопления, что позволяет обходиться без подключения к электросети.

Место выбрано в крайне сложных условиях: станция расположена в пустыне Гоби, где бывает более 100 дней в году со штормовым ветром, летом температура поверхности превышает 70 °C, а зимой опускается до -30 °C. Проведение традиционной линии электропередачи через сотни километров пустыни потребовало бы значительных затрат и времени.

Для автономной работы Nio использовала мобильную энергетическую станцию Longi Block и систему хранения Longi H2D. Фотоэлектрические панели днем обеспечивают станцию электричеством и заряжают накопители, ночью энергия поступает из аккумуляторной системы. При нескольких пасмурных днях подряд оборудование автоматически переходит в аварийный режим, сохраняя питание только для критически важных нагрузок.

Система самостоятельно переключается между тремя режимами в зависимости от освещенности. Жидкостное охлаждение, температурный контроль и защищенная конструкция рассчитаны на продолжительную работу в экстремальном климате Гоби.