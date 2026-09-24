Первая в мире серийная твердотельная батарея для машин Donut Lab содержит литий и натрий

Британская Intertek Labs проверила компоненты твердотельной батареи финского стартапа Donut Lab и обнаружила крайне низкое содержание лития — всего 3,4 ppm (частей на миллион). Натрия оказалось больше — 632 ppm. Donut Lab использует результаты, чтобы утверждать, что её разработка не относится ни к литий-ионным, ни к натрий-ионным батареям.

Однако само исследование оставляет немало вопросов. Intertek получила от компании уже разобранные компоненты двух элементов общим весом около 0,5 грамма и проверила только отрицательный и положительный электроды, а также токосъемник методом ICP-OES.

Электролит, который Donut Lab ранее также называла частью образца, в отчете лаборатории отдельно не анализировался. Другие потенциально важные элементы — например, калий, магний, цинк и алюминий — также не исследовались.

Главная интрига связана с заявленной плотностью энергии. Ранее финский VTT измерил у батареи Donut Lab V1.5 показатель 409,3 Вт·ч/кг при диапазоне напряжения 2,3–4,25 В — уровне, сопоставимом с современными литиевыми аккумуляторами. При этом исследование Intertek не подтверждает, что протестированные компоненты относятся именно к этой версии батареи. За пять дней отчет трижды редактировался.

Новый анализ действительно показывает крайне низкое содержание лития и натрия в предоставленных образцах, но не раскрывает химический состав батареи.

Спустя девять месяцев после презентации на CES серийного автомобиля с этой батареей на дорогах по-прежнему нет.