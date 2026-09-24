Geely укоротила Blade-батареи более чем на 30% — новые ячейки заряжаются за считанные минуты

Версии длиной 395 и 370 мм получили сниженное сопротивление и заметно более высокую скорость зарядки

Geely представила новое поколение аккумуляторных ячеек Shield Golden Brick (ShenDun JinZhuan) для фирменных батарей Blade.

Их длина уменьшилась до 395 и 370 мм против 580 мм у предыдущего поколения, то есть более чем на 30%. Одновременно конструкционное сопротивление снизилось на 31%.

395-миллиметровая версия получила максимальный зарядный ток 12C (это означает, что аккумулятор в теории можно полностью зарядить за 1/12 часа, то есть всего за 5 минут). Производитель называет её самой быстрозаряжаемой серийной литий-железо-фосфатной ячейкой в мире.

В составе батареи автомобиля Lynk & Co 10 она позволяет при обычной температуре зарядиться с 10% до 70% в среднем за 4 минуты 30 секунд, а до 97% — за 8 минут 40 секунд.

370-миллиметровая ячейка рассчитана на ток 6C и впервые будет использоваться в новом Geely Galaxy E5. В этом случае пополнение заряда с 10% до 70% занимает около 8 минут 25 секунд.

Новая конструкция должна не только ускорить зарядку, но и упростить компоновку аккумуляторных блоков.