Никакого шок-контента, онлайн-казино и алкоголя: «Билайн» запустил «Детский режим интернета»

Режим блокирует сайты с нежелательным, мошенническим и потенциально опасным контентом

Сети и серверыБилайнВымпелком

Оператор «Билайн» запустил бесплатный «Детский режим интернета» для фильтрации нежелательного контента в мобильной сети. Услуга рассчитана прежде всего на детей, но также может использоваться для защиты пожилых родственников.

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Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Фильтрация выполняется на стороне оператора, поэтому устанавливать дополнительные приложения не требуется. «Детский режим интернета» действует в сети «Билайна» по России, а также при нахождении абонента в национальном и международном роуминге.

Сервис ограничивает доступ к сайтам для взрослых, знакомств, немодерируемым форумам и ресурсам с нецензурными материалами. В список блокируемых категорий также входят онлайн-казино и букмекерские сервисы, сайты об алкоголе, табаке и наркотиках, ресурсы с призывами к агрессии, расизму и терроризму. Кроме того, фильтр распознаёт вредоносные, фишинговые и мошеннические сайты, а также ресурсы из реестра запрещённой информации Роскомнадзора.

При попытке открыть заблокированный ресурс пользователь увидит уведомление об ограничении доступа. База категорий регулярно обновляется.

Подключить услугу можно в личном кабинете или приложении «Билайна» через разделы «Безопасность» и «Цифровая семья». Для активации потребуется подтверждение по SMS со стороны абонента, на чей номер оформляется сервис.

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