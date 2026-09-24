Никакого шок-контента, онлайн-казино и алкоголя: «Билайн» запустил «Детский режим интернета»

Оператор «Билайн» запустил бесплатный «Детский режим интернета» для фильтрации нежелательного контента в мобильной сети. Услуга рассчитана прежде всего на детей, но также может использоваться для защиты пожилых родственников.

Фильтрация выполняется на стороне оператора, поэтому устанавливать дополнительные приложения не требуется. «Детский режим интернета» действует в сети «Билайна» по России, а также при нахождении абонента в национальном и международном роуминге.

Сервис ограничивает доступ к сайтам для взрослых, знакомств, немодерируемым форумам и ресурсам с нецензурными материалами. В список блокируемых категорий также входят онлайн-казино и букмекерские сервисы, сайты об алкоголе, табаке и наркотиках, ресурсы с призывами к агрессии, расизму и терроризму. Кроме того, фильтр распознаёт вредоносные, фишинговые и мошеннические сайты, а также ресурсы из реестра запрещённой информации Роскомнадзора.

При попытке открыть заблокированный ресурс пользователь увидит уведомление об ограничении доступа. База категорий регулярно обновляется.

Подключить услугу можно в личном кабинете или приложении «Билайна» через разделы «Безопасность» и «Цифровая семья». Для активации потребуется подтверждение по SMS со стороны абонента, на чей номер оформляется сервис.