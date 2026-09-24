Huawei Mate 90 Pro Max Collector’s Edition получит съемный супертелеобъектив

Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма

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В Сети появились подробности Huawei Mate 90 Pro Max Collector’s Edition — особой версии будущего флагмана Huawei. Смартфон получит заметно переработанную камеру и дизайн, отличающийся от других представителей серии Mate 90.

На задней панели разместится блок камер Gemstone Craft с необычным оформлением. Самое интересное — специальная конструкция объектива, рассчитанная на подключение съемного внешнего супертелеобъектива. Это позволит расширить возможности оптического зума, увеличить поле зрения и получать более детализированные снимки удаленных объектов.

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Источник изображения: huaweicentral // Huawei

Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма, новую систему переменной диафрагмы и антибликовое инфракрасное покрытие. Компанию ей составят сверхширокоугольный модуль и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с сенсором 1/1,28 дюйма.

Кроме того, смартфон может стать одним из первых устройств Huawei с двухслойной OLED-панелью нового поколения, которой, предположительно, не потребуется дополнительное защитное стекло. За производительность будет отвечать Kirin 9050 Pro, объем оперативной памяти составит 16 ГБ.

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