«Galaxy не может создать галактику. Xiaomi может». Xiaomi 18 Pro показали в «галактическом» синем цвете
Новый флагман получил необычную отделку с металлическими частицами, которые на солнце создают эффект настоящего звездного неба.
Инсайдер Ice Universe показал Xiaomi 18 Pro в эксклюзивном синем исполнении Galaxy Blue.
Задняя панель смартфона выполнена в насыщенном темно-синем цвете, а встроенные металлические частицы при попадании солнечного света начинают переливаться, создавая эффект россыпи звезд.
В опубликованном 23-секундном видео смартфон постепенно поворачивают под разными углами, демонстрируя игру света на корпусе и логотип Xiaomi.
Galaxy не может создать галактику. Xiaomi может. На солнечном свете металлические частицы на задней панели Xiaomi 18 Pro цвета Galaxy Blue сверкают, как звезды, по всей галактике. Вся задняя панель переливается прекрасным эффектом звездного света. Просто сказочно.
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