Samsung Galaxy S27 Pro и Ultra перейдут на LPDDR6 и UFS 5.1, но только Ultra получит 16 ГБ ОЗУ
Samsung готовит заметный апгрейд памяти для старших моделей
В Сети появились предполагаемые конфигурации памяти будущей серии Samsung Galaxy S27.
По данным инсайдера Tarun Vats, который ссылается на Lanzuk (он же yeux1122), базовый Galaxy S27 получит 12 ГБ оперативной памяти и флеш-память на 256 или 512 ГБ. Galaxy S27+ также предложат в версиях с 12 ГБ ОЗУ и 256 либо 512 ГБ флеш-памяти.
Galaxy S27 Pro якобы будет оснащаться 12 ГБ оперативной памяти, а максимальный объем накопителя составит 1 ТБ. Флагман Galaxy S27 Ultra получит наиболее широкий выбор: 12 ГБ ОЗУ в сочетании с 256 или 512 ГБ флеш-памяти либо 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 1 ТБ. Ранее похожую информацию сообщил другой инсайдер WalleGalaxy.
Отдельно источник утверждает, что Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra перейдут на более быструю память LPDDR6 и UFS 5.1.
Инсайдер yeux1122 в прошлом точно сообщил характеристики iPhone Air, подробности о смартфоне Samsung Galaxy Z TriFold, о переносе выхода новых MacBook Pro на начало 2023 года и отсутствии титановой версии в линейке iPhone 14 Pro, а также указал объём ОЗУ в линейке iPhone 16 и данные об аккумуляторе iPhone 16 Pro Max.
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