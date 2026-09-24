«Раньше выглядело лучше»: на ремастер The Witcher 3 обрушилась волна критики ещё до выхода
Разработчики сравнили обновленную версию игры с оригиналом, но вместо восторга получили волну критики из-за спорной графики.
CD Projekt Red опубликовала короткий ролик, призванный продемонстрировать визуальные преимущества The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered.
В 11-секундной сцене Геральт сражается с утопцами на болотах Веленa, используя знак Игни. Однако реакция игроков оказалась совсем не такой, на какую рассчитывали разработчики.
В ремастере заметно выше детализация брони Геральта и воды, но часть визуальных изменений фанатам пришлась не по душе. Пользователи обратили внимание на спорные отражения, отсутствие некоторых эффектов, включая туман, и изменение общего характера изображения.
В комментариях игроки заявили, что оригинальная версия выглядит атмосфернее и красочнее, а утопцы в ней кажутся более «мокрыми». Некоторые предположили, что разработчики могли случайно поменять местами кадры «до» и «после».
Некоторые комментарии:
- Почему в ремастере нет отражений огня в воде?;
- Раньше выглядело лучше, хе-хе;
- В «до» пламя хотя бы частично отражается, в «после» — ничего :(;
- Но ведь раньше выглядело лучше.
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