«Раньше выглядело лучше»: на ремастер The Witcher 3 обрушилась волна критики ещё до выхода

CD Projekt Red опубликовала короткий ролик, призванный продемонстрировать визуальные преимущества The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered.

В 11-секундной сцене Геральт сражается с утопцами на болотах Веленa, используя знак Игни. Однако реакция игроков оказалась совсем не такой, на какую рассчитывали разработчики.

Источник изображения: youtube // CD Projekt Red

В ремастере заметно выше детализация брони Геральта и воды, но часть визуальных изменений фанатам пришлась не по душе. Пользователи обратили внимание на спорные отражения, отсутствие некоторых эффектов, включая туман, и изменение общего характера изображения.

В комментариях игроки заявили, что оригинальная версия выглядит атмосфернее и красочнее, а утопцы в ней кажутся более «мокрыми». Некоторые предположили, что разработчики могли случайно поменять местами кадры «до» и «после».

Некоторые комментарии: