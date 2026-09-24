Первая VR-гарнитура массой всего 100 граммов с сертификацией IMAX Enhanced. Представлена Meta* VR Glasses

Новая Meta* VR Glasses почти в пять раз легче Quest 3, но вынесенный вычислительный блок придется носить отдельно

Компания Meta* представила на конференции Connect новую VR-гарнитуру Meta* VR Glasses. Устройство весит около 100 г — примерно в пять раз меньше Meta* Quest 3 — и поступит в продажу весной 2027 года по цене $1300.

Секрет компактности заключается в конструкции из двух частей: непосредственно очки содержат экран и датчики, а процессор, накопитель и аккумулятор находятся в отдельном вычислительном блоке, соединенном оптическими кабелями.

В гарнитуре установлен 5K Micro-OLED с плотностью 37 пикселей на градус и линзы pancake, поддерживаются Dolby Vision и пространственный звук Dolby Atmos. За производительность отвечает Snapdragon Reality Elite, а аккумулятора хватает максимум на три часа воспроизведения видео.

Управлять устройством можно голосом, взглядом и жестами, причем в систему встроен ИИ-агент Meta*. Гарнитура стала первым VR-устройством с сертификацией IMAX Enhanced. В Disney+ появится просмотр 3D-фильмов, а спортивный режим предложит 8K-трансляции с обзором 180°.

Для работы предусмотрены несколько виртуальных экранов, а более 75 игр получат управление одними жестами. Также Meta* добавила голографические звонки с аватарами, повторяющими мимику и движения пользователя.