Первый в мире смартфон с тремя 200-Мп камерами Hasselblad, батареей 8000 мАч и защитой IP69 Oppo Find X10 Pro Max поступил в продажу в Китае

Серия Oppo Find X10 сегодня поступила в продажу в Китае. В нее вошли три модели: Find X10 E за 4999 юаней, Find X10 за 5499 юаней и Find X10 Pro Max за 6799 юаней. Главной новинкой стал Pro Max — первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами.

Основной модуль получил сенсор размером 1/1,3 дюйма, диафрагму f/1,5, стабилизацию CIPA 6,5 и динамический диапазон 17 EV. Сверхширокоугольная камера охватывает 124°, а телеобъектив поддерживает макросъемку с 10 см и стабилизацию CIPA 7,5. С телеконвертером Hasselblad смартфон обеспечивает 10-кратный оптический и 20-кратный зум без потери качества, а также запись 8K и 8K/30fps Log на всех фокусных расстояниях.

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Find X10 получил две 200-мегапиксельные камеры и Dimensity 9600M, тогда как Pro Max стал первым смартфоном с 2-нм Dimensity 9600 Pro. Обе модели оснащены кремний-углеродными аккумуляторами на 8000 мА•ч с заявленным пятилетним сроком сохранения работоспособности.

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Базовый Find X10 E получил Dimensity 9500S и батарею на 7025 мА•ч. Вся серия работает на ColorOS 17, получила экраны с защитой глаз и новый сетевой движок ShanHai.