Зарядка 1500 кВт за считанные минуты вдоль всех ключевых трасс. BYD установила 2000-ю зарядную станцию на трассах Китая

Компания досрочно выполнила годовой план и уже готовит масштабирование сети до 20 000 станций по всей стране.

24 сентября BYD завершила строительство 2000-й станции быстрой зарядки на автомагистралях Китая. Объект расположен в зоне обслуживания Баоин в Янчжоу и стал частью полноценной сети зарядки вдоль трассы Пекин–Шанхай.

Компания заявила, что досрочно выполнила годовую цель, установив национальные рекорды по темпам строительства, охвату и количеству станций на автомагистралях.

В марте этого года компания BYD официально представила свою технологию быстрой зарядки мегаваттного класса, пиковая мощность которой составляет 1500 кВт на один зарядный блок, что на данный момент является самой высокой мощностью среди серийно выпускаемых зарядных устройств в мире.

Зарядка батареи Blade второго поколения от 10% до 70% при комнатной температуре занимает всего 5 минут, а до 97% — всего 9 минут. Даже при экстремально низких температурах (-30 градусов) время зарядки увеличивается всего на 3 минуты по сравнению с комнатной температурой.

В июле аккумулятор Blade второго поколения и соответствующая зарядная технология вошли в перечень ключевых национальных проектов Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Сейчас сеть BYD охватывает 22 автомагистрали и 278 трасс по всей стране со средним интервалом между зарядками по 120 км. В 341 городе работает 11 586 станций быстрой зарядки. При этом компания намерена продолжить масштабирование: согласно плану, к концу 2026 года в Китае должно появиться уже 20 000 таких станций.