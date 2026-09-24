HP выпустила белоснежный игровой ПК с Core Ultra 5 и RTX 5060 за $1200

За охлаждение отвечают 120-мм и 90-мм вентиляторы и система с двумя тепловыми трубками

Компания HP представила новый игровой настольный компьютер Omen 11 Ice White в белоснежном корпусе объемом 16 л с прозрачной передней панелью. На JD.com новинка стоит 7999 юаней, но с учетом государственной субсидии цена снижается до 6799,15 юаня.

В конфигурацию вошли процессор Intel Core Ultra 5 225F с 10 ядрами и 10 потоками, максимальной частотой 4,9 ГГц, и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти. Также установлены 16 ГБ DDR5-5600 и SSD PCIe 4.0 на 512 ГБ, а объем оперативной памяти можно увеличить до 192 ГБ.

За охлаждение отвечают 120-мм и 90-мм вентиляторы и система с двумя тепловыми трубками. По данным HP, она снижает температуру процессора на 10 °C, а шум — на 5 дБ относительно предыдущей версии.

Компьютер получил блок питания 400 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum, RGB-подсветку, 2,5-гигабитный Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и функцию OMEN AI.