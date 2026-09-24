Мобильный интернет в кармане: автономный 5G-роутер ZTE M3 Pro со встроенной батареей 5000 мАч поступил в продажу в Китае

Компактный ZTE M3 Pro 5G поступил в продажу в Китае и получил поддержку нескольких 5G-сетей, мощную антенную систему и аккумулятор на 5000 мА•ч.

Портативный роутер ZTE M3 Pro 5G оснащён слотом для SIM-карты и девятиантенной системой с защитой от помех. Она обеспечивает 360-градусное покрытие во всём частотном диапазоне, а технология 4×4 MIMO позволяет одновременно принимать и передавать несколько потоков данных. Устройство поддерживает 5G SA/NSA и стандарт 3GPP R17.

Основой роутера стал 5G-чип с восьмиядерным процессором, изготовленный по 6-нм техпроцессу. Производитель также заявляет, что скорость передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц выросла на 100% по сравнению с предыдущим поколением, а зона покрытия в идеальных условиях достигает 220 метров.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч, которого хватает до 14,5 часа работы в типичных сценариях. ZTE M3 Pro 5G позволяет переключаться между несколькими 5G SIM-картами.

Официальная цена устройства составляет 599 юаней, но на старте его можно купить за 579 юаней.