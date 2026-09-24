Tesla случайно показала робота Optimus Gen 3 до официального анонса

Изображения, спрятанные в Android-приложении Tesla, раскрыли дизайн третьего поколения гуманоидного робота до его официальной презентации.

Компания Tesla случайно показала изображения новейшего человекоподобного робота Optimus Gen 3, которые были обнаружены в приложении Tesla для смартфонов.

В приложении нашли 3D-модели с пометкой «gen3», на которых Optimus Gen 3 показан рядом с предыдущим прототипом Gen 2.5. Судя по изображениям, Tesla заметно переработала внешний вид робота: открытые механические элементы исчезли, робот получил матовые чёрные кожухи, а корпус стал более цельным и обтекаемым. Суставы между корпусом и верхней частью ног теперь закрыты гибкими защитными элементами.

Источник изображения: teslarati // WholeMars в X

Изменения коснулись и рук. Они выглядят значительно более проработанными, при этом ранее Tesla заявляла о 22 степенях свободы кистей. Иллюстрации выглядят как готовые элементы интерфейса фирменного приложения, однако официального анонса Optimus Gen 3 пока не было.

Илон Маск ещё в марте говорил, что третья версия робота уже работает, но требует доработки. Позже он заявил, что Tesla намерена отложить демонстрацию дизайна ближе к началу производства, чтобы конкуренты не успели его скопировать.

Тем временем компания готовит производственную инфраструктуру: в Fremont освобождают площади под выпуск Optimus, а в Техасе строится отдельный завод.