Прозрачные Xiaomi 18 Pro смели с прилавков: первая партия смартфона быстро закончилась

На осенней презентации компания представила специальные прозрачные версии Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. По словам Лу Вэйбина, первая партия смартфонов была быстро распродана. Особый интерес вызывает дизайн устройств с прозрачной задней панелью и визуализацией внутренней конструкции.

Xiaomi 18 Pro Transparent Special Edition отличается красным оформлением, микроплёнкой с трёхмерной рельефной текстурой и прозрачными обоями для переднего и заднего экранов. Старшая версия получила аналогичное исполнение. Обе модели доступны в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.

Xiaomi 18 Pro Transparent Special Edition оценена в 10 000 юаней, а Xiaomi 18 Pro Max Transparent Special Edition стоит 11 000 юаней.

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