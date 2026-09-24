Xiaomi 18 Fold стал самым быстропродаваемым складным смартфоном компании и обошел предшественника на 300%

Он вышел в начале сентября

По словам главы Xiaomi Лу Вэйбина, в первый день продаж Xiaomi 18 Fold стартовые продажи смартфона оказались на 300% выше показателя его предшественника — более крупного складного аппарата.

Новинка стала первым смартфоном Xiaomi с фирменной однокристальной системой O3. Xiaomi 18 Fold получил внешний экран диагональю 5,38 дюйма и складной внутренний дисплей на 7,58 дюйма, а также тройную основную камеру Leica. Стартовая цена устройства составила 10 999 юаней.

Лу Вэйбин отметил, что в условиях стремительного роста стоимости памяти производителям недостаточно просто перекладывать дополнительные расходы на покупателей. По его словам, Xiaomi делает ставку на инновационные продукты, способные сформировать у пользователей желание приобрести новое устройство.

Именно такой подход, как утверждается, лежит в основе Xiaomi 18 Fold и серии Xiaomi 18 Pro.