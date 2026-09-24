Теперь как iPhone: Xiaomi 18 Pro подружили с Apple Watch — поддерживаются звонки, уведомления и данные о здоровье

На осенней презентации Xiaomi объявила, что смартфоны серии Xiaomi 18 Pro теперь могут подключаться к Apple Watch. Пользователи смогут принимать на часах звонки и уведомления, а также синхронизировать со смартфоном данные о физической активности и состоянии здоровья.

Новая функция стала частью более масштабной интеграции с техникой Apple. Xiaomi 18 Pro уже умеют быстро передавать фотографии, видео и другие файлы с iPhone, поддерживают разблокировку устройств, обмен сообщениями и синхронизацию фотографий через облако. Для работы функций используется сервис Xiaomi Connect.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Интеграция развивается вместе с Hyper OS. После обновления Xiaomi Connect до версии 2.1.0 смартфоны получили синхронизацию уведомлений iPhone, а также дополнительные возможности взаимодействия с iPad и Mac. В частности, поддерживаются оконный режим приложений iPad в Mi Desktop, управление несколькими окнами на Mac и разблокировка смартфона через Touch ID с помощью Magic Launcher.