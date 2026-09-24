Топовый Xiaomi 18 Pro Max в прозрачном корпусе показали вживую

Специальную прозрачную версию флагмана Xiaomi 18 Pro Max показали на живых фотографиях. Модель с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти оценена в 10 999 юаней.

Корпус выполнен в прозрачном красном цвете, а специальная пленка формирует объемную текстуру и позволяет рассмотреть стилизованные элементы внутренней конструкции. В комплект также входят красные прозрачное зарядное устройство и кабель.

Одной из главных особенностей смартфона остается задний экран Magic Screen. В новой версии он стал более плоским и лучше интегрирован в корпус. На нем отображаются уведомления, виджеты и мини-игры, а функция AI Versatile Screen позволяет создавать персонализированный контент и обои. На старте заявлено более 100 карточек для заднего экрана, а дополнительные ИИ-возможности обещают добавить в конце декабря.

Основной дисплей SuperPixel 2.0 получил пиковую яркость 4000 нит, охват BT.2020 и адаптивную частоту LTPO 1–120 Гц. Среди других характеристик — Snapdragon 8 Super Edition шестого поколения, аккумулятор 8500 мА•ч, защита IP66/68/69 и UWB. Камеры Leica включают 200-мегапиксельный основной модуль, 200-мегапиксельный перископический телевик и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Также появилась ИИ-функция съемки Legendary Moment.