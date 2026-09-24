Старую технику можно сделать «умной». Появилась новейшая розетка Xiaomi с Wi-Fi 6 за $9

Xiaomi Smart Socket 4 поступила в продажу в Китае по цене 59 юаней или 9 долларов. Новинка получила поддержку Wi-Fi 6 и интеграцию с экосистемой Xiaomi Hyper Smart Connect. Через приложение Mi Home можно удаленно включать и выключать подключенные устройства, контролировать состояние розетки и создавать автоматические сценарии. Таким образом, обычные вентиляторы, настольные лампы и другие приборы можно сделать «умными» без их замены.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Розетка поддерживает таймеры и обратный отсчет, причем заранее заданные сценарии способны выполняться локально даже при временном отключении домашнего интернета. Двойное нажатие физической кнопки можно настроить на запуск обратного отсчета до отключения питания. Есть и встроенный счетчик электроэнергии со статистикой за день, неделю и месяц, а через Mi Home можно установить ограничение мощности в диапазоне от 100 до 2500 Вт.

За безопасность отвечают защита от перегрева, скачков напряжения, перегрузки и избыточного тока, а также блокировка от детей. Розетка выполнена по новому национальному стандарту с дополнительным изоляционным слоем на вилке.

Размеры корпуса составляют 52 × 41 × 57,6 мм — это меньше, чем у предыдущего поколения.