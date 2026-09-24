Starlink убирает главный барьер: домашний комплект Mini сделали бесплатным в Японии

Компания запускает в отдельных регионах Японии более доступный формат подключения

Сети и серверыБарьерStarlink

Starlink объявила о новых условиях подключения спутникового домашнего интернета в Японии.

В отдельных регионах страны пользователи смогут оформить аренду комплекта Starlink Mini без первоначального платежа, что должно снизить расходы на старте и упростить переход на спутниковый интернет.

Компания также подчеркивает, что установка оборудования в большинстве регионов Японии проходит быстро, после чего пользователи получают стабильную работу сети с оптимальной производительностью.

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Источник изображения: Starlink
Установка Starlink в Японии стала проще, чем когда-либо. В некоторых регионах первоначальная стоимость комплекта для домашнего использования Rental Mini Kit составляет 0 иен. В большинстве регионов Японии его можно быстро установить, и он обеспечивает оптимальную производительность в любое время.
Starlink 

Клиентам доступна полноценная поддержка на японском языке на всех этапах — от оформления заявки и установки оборудования до дальнейшего использования сервиса.

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