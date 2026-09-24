200-мегапиксельная камера Zeiss нового поколения, 8000 мА·ч, 90 Вт и 2K OLED на 144 Гц — $1300. Флагман Vivo X500 Pro Max уже предлагают с доставкой по миру

Задолго до анонса глобальной версии Vivo X500 Pro Max стал доступен для международных покупателей с доставкой во многие страны мира (России в списке нет) по цене от $1300.

Флагман работает на Android 17 с OriginOS 7 и оснащается 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q11 с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и высокочастотным ШИМ 1440 Гц. За производительность отвечает Dimensity 9600 Pro, которому помогают оперативная память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1 объемом до 1 ТБ.

Главный акцент сделан на камерах. Основной модуль получил 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-L910, сверхширокоугольная камера также имеет разрешение 50 Мп, а перископический телевик оснащен 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HPB. Модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм поддерживает макросъемку, использует оптику Zeiss APO и покрытие Zeiss T*. Фронтальная камера — 50-мегапиксельная.

Еще одна сильная сторона Vivo X500 Pro Max — аккумулятор емкостью 8000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Производитель заявляет заряд до 50% примерно за 10 минут, а полное восстановление энергии занимает около 30 минут. Также заявлены NFC, HiFi-аудио, стереодинамики, линейный вибромотор и сканер отпечатков пальцев в экране.

Ранее Vivo объявила о том, что модели X500 Pro Max и X500 Pro будут представлены в Европе 27 октября на презентации.