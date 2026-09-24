Самая большая ракета в истории человечества Starship готовится к старту: появились эффектные официальные фото

SpaceX продолжает подготовку Starship к 14-му испытательному полету. Полностью собранная система уже установлена на стартовой башне Starbase в Техасе.

Подготовку к очередному полету SpaceX сопроводила эффектными снимками ракеты на стартовой башне. На фотографиях Starship возвышается над комплексом Starbase на фоне Мексиканского залива.

Компания планирует провести дополнительные комплексные испытания перед запуском. В частности, SpaceX проведёт WDR-тест — изначально его не планировали, но задержка запуска внесла коррективы в программу подготовки. WDR-тест (Wet Dress Rehearsal или «мокрый прогон») ускорителя Super Heavy — это генеральная репетиция полного предстартового цикла заправки и подготовки ракеты Starship на стартовом комплексе, которая проводится перед реальным запуском.

В SpaceX сообщили, что Flight 14 в настоящее время намечен на понедельник, 28 сентября. При этом дата пока не является окончательной: проведение запуска зависит от получения необходимых разрешений регулирующих органов.