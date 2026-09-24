Билеты на поезда дальнего следования можно будет оплачивать через «Макс»
Минтранс готовит новый сценарий использования «Макса»
Оплачивать билеты на поезда дальнего следования через российский мессенджер «Макс» планируют начать с 2027 года, о чем пишет Коммерсантъ.
Как сообщил глава Минтранса Андрей Никитин, сейчас соответствующая возможность прорабатывается. При этом для пригородных поездов сервис уже используется: через «Макс» можно приобретать билеты у большинства пригородных пассажирских компаний.
Функциональность мессенджера постепенно расширяется и в других транспортных направлениях. В некоторых регионах через него уже доступны расписания общественного транспорта и пополнение транспортных карт. Кроме того, Минтранс намерен внедрить возможность проходить посадку на самолеты и поезда непосредственно через «Макс».
Развитие транспортных функций мессенджера связано и с поручением президента России Владимира Путина. Ранее он поручил проработать использование Единой биометрической системы и «Макса» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
Комментарии