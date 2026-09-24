Новый флагманский телевизор RGB-Mini LED с экраном True Color Obsidian. Представлен Hisense U7T Pro

Hisense представила флагманский телевизор U7T Pro, построенный на технологии RGB-Mini LED.

Главной особенностью новинки стал экран True Color Obsidian, разработанный специально для такой подсветки. Производитель обещает более точное воспроизведение исходных цветов, чистое разделение оттенков и плавные цветовые переходы даже при воздействии внешнего освещения.

В основе экрана лежит технология Obsidian с коэффициентом отражения всего 1,28%. По данным Hisense, она также обеспечивает уровень черного, в четыре раза превосходящий показатели обычных экранов. Новая версия сохраняет антибликовые свойства, но дополнительно оптимизирована для RGB-Mini LED, благодаря чему должна лучше передавать мелкие детали и оттенки изображения.

Еще одним важным компонентом станет подсветка Linglong True Color Backlight 2.0. Она призвана повысить точность и стабильность цветопередачи, а также улучшить детализацию света и теней в динамичных сценах.