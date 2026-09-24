Госзакупки коммутаторов в России достигли 5,7 млрд рублей — китайские устройства заняли половину рынка

В январе—июне 2026 года российские государственные и компании с госучастием провели около 1,8 тыс. закупок коммутаторов на общую сумму 5,7 млрд руб., о чем пишет Коммерсантъ.

По данным аналитического центра B2B-РТС, годом ранее объем таких закупок составлял 4,1 млрд руб., а в первом полугодии 2024 года — 3,6 млрд руб. В расчет вошли закупки по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных структур) и по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). При этом коммутаторы сформировали около 35% всех закупок сетевого оборудования.

Наибольший объем поставок пришелся на китайских производителей — совокупно они заняли около 49% рынка госзакупок коммутаторов. Лидером среди отдельных брендов остался TP-Link с долей около 15%. Еще 23% пришлись на оборудование без указания конкретного производителя. Российская SNR заняла примерно 11%. Для сравнения, в первом полугодии 2025 года TP-Link, D-Link и безымянные модели занимали соответственно около 20%, 19% и 21%.

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В целом за январь—июнь было проведено более 3,4 тыс. госзакупок сетевого оборудования, включая маршрутизаторы, модемы и другие устройства, на 16,43 млрд руб. За два года этот рынок вырос примерно в 2,2 раза. По оценке Yadro, если учитывать также корпоративный, операторский и промышленный сегменты, российский рынок коммутаторов достиг 27–30 млрд руб. с НДС, увеличившись примерно на 15% за год.

При этом отечественные производители постепенно сокращают отставание. По оценке «Аквариуса», российские коммутаторы занимают около 30% рынка. Среди производителей называются «Аквариус», Eltex, QTECH, B4COM, «Булат», Yadro и «Электра». В Fplus отмечают, что ситуация сильно зависит от сегмента: в коммутаторах доступа и начальных решениях для сетей ЦОД российские устройства уже занимают большую долю, тогда как в высокопроизводительном оборудовании преимущество пока остается у зарубежных поставщиков.