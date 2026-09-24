Российский космонавт полетит на Crew Dragon к МКС уже 1 октября

Запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции запланирован на 1 октября. В состав экипажа войдет космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. По данным NASA, старт с космодрома на мысе Канаверал намечен на 18:10 мск.

Таким образом, до отправления Crew-13 остается чуть больше недели. Миссия станет очередным этапом программы пилотируемых полетов к МКС, в рамках которой российские космонавты продолжают летать на американских кораблях Crew Dragon.

Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников отправится на МКС в составе миссии Crew-13 1 октября. По информации NASA, запуск миссии Crew-13 с космодрома на мысе Канаверал планируется 1 октября в 18:10 мск. Коллеги космонавта Роскосмоса по экипажу — астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Перед стартом экипажу и ракете-носителю предстоит пройти финальные предстартовые проверки, после чего Crew Dragon отправится с космодрома во Флориде к орбитальной станции.