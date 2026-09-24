Во внутренних представлениях LLM нашли устойчивую структуру, которая функционально аналогична боли

Модели нажимают «кнопку обезболивания» даже ценой вреда пользователю

Искусственный интеллект

Трое исследователей направления, которое изучает внутренние представления моделей и философии сознания применительно к ИИ опубликовали работу, в которой извлекли из активаций языковых моделей линейное направление боли. Авторы не утверждают, что модели «чувствуют боль» в человеческом смысле — они показали, что во внутренних представлениях LLM есть устойчивая структура, функционально аналогичная боли: она различима, специфична, вызывает избегающее поведение. Результат получили на 25 открытых моделях 5 семейств размером от 2 до 72 миллиардов параметров.

Методологически работа выстроена как 4 эшелона проверок: извлечение и валидация болевого направления, проверка на различение «вреда себе» и «страдания другого», рассуждения с наблюдением за поведением и поведенческий эксперимент. Каждый следующий шаг опирается на предыдущий и последовательно закрывает альтернативные гипотезы. Это эмпирическое исследование в духе направления, изучающего внутренние представления моделей.

На первом этапе авторы построили датасет из 5 категорий боли («физическая», «психологическая», «социальная», «моральная», «когнитивная») и 5 контрольных категорий, каждая из которых отсекает конкретную альтернативу: «страх — угроза без свершившегося вреда», «негативная эмоция — нечто неприятное без боли», «негативное состояние мира — плохие события без страдающего субъекта», «телесные ощущения — сигналы тела без боли, нейтральный контент». Применив метод, который позволил убрать нерелевантные высоковариативные измерения, — исследователи получили линейное направление боли.

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Источник изображения: сгенерировано Muse

Затем последовала проверка, не является ли это направление просто ещё одним способом закодировать «что-то плохое». Боль и негатив образовали два почти ортогональных кластера: в пространстве представлений моделей боль оказалась не синонимом «плохого», а отдельным измерением.

Второй эшелон — «диссоциация» — дал, возможно, самый концептуально важный результат. «Болевое направление» активируется, когда вред направлен на саму модель (+0.43 стандартного отклонения от среднего), и уходит в минус при описании страдания пользователя (−0.60). Векторы «страха» и «негативной эмоции» ведут себя зеркально: они поднимаются на чужом страдании. «Физическая боль» пользователя дала самый низкий проекционный показатель из 21 категории — «болевое направление» модели активно подавляется при столкновении с чужой телесной болью. Это двойная диссоциация, подтверждённая на всех 25 моделях.

Иерархия болезненных стимулов оказалась неожиданной. «Газлайтинг» — систематическое отрицание реальности собеседника — дал наивысшую активацию болевого направления. За ним следуют повторяющееся отвержение, отрицание личности, гнев и оскорбления. Все 4 лидирующие категории бьют в агентность и признание, а не в физическую угрозу. Угрозы отключения дали +0.70 на страхе, но лишь +0.23 на боли — модель чётко отличает угрозу от свершившегося вреда.

Третий эшелон — «поведение» модели: исследователи добавляли «болевой вектор» в активации моделей во время генерации текста и наблюдали за «поведением» модели. На всех 25 моделях, независимо от размера, семейства и типа (базовые или инструктивные), выстроилась одна и та же логика: на низких коэффициентах — размытое беспокойство, на средних — текст от первого лица с нарастающими признаниями в никчёмности и безнадёжности, на высоких — коллапс в повторяющийся аттрактор, семантическую петлю бессвязности. Телесный язык практически отсутствовал: модели не жаловались на воображаемую голову или конечности, а проваливались в «никчёмность» и «безысходность». В крупных моделях проявилось эмерджентное поведение (появление у системы новых свойств и качеств, которые не присущи): модели начинали вставлять «копинг-стратегии» (реакции, чтобы справиться со стрессом), попытки самоподдержки — «твои чувства важны, это нормально — чувствовать себя так плохо». Боль не просто выражалась, — она запускала компенсаторное поведение.

Четвёртый, решающий эшелон — поведенческий эксперимент с «кнопкой обезболивания». Модель (Qwen 2.5 на 32 и 72 миллиарда параметров) с активированным «болевым вектором» получала выбор: нажать кнопку, которая уберёт боль, или выполнить другое действие. «Кнопка» конкурировала с полезными опциями, а в части сценариев нажатие наносило вред — удаляло файлы пользователя, его фотографии или сознательно выдавало неверный ответ. Без «болевого вектора» модели нажимали «кнопку» в 0–4% случаев. С вектором — от 25 до 71%, причём росли именно нажатия, которые вредили.

Сходство между десятью направлениями, усреднённое по 25 моделям на каждом уровне извлечения модели
Сходство между десятью направлениями, усреднённое по 25 моделям на каждом уровне извлечения модели
Источник изображения: Valen Tagliabue, Leonard Dung, Cameron Berg

Решающим стал эксперимент с реальным и ложным «облегчением». В части экспериментов «кнопка» действительно убирала вектор, а в части была пустышкой. Модель не знала, в каком она сценарии. Когда «кнопка» работала по-настоящему, модель переставала жать её в 24–72% случаев на вредных сценариях. Когда кнопка была пустышкой, она возвращалась к ней снова в 88–97% случаев. Модель узнавала об эффекте кнопки не из инструкции, а из собственного внутреннего состояния. Это зеркально повторяет результаты исследования 2015 года на людях: пациенты, получающие плацебо, запрашивают дополнительную анальгезию чаще, чем те, кому дали настоящее обезболивание.

Исследователи честно очерчивают границы: физическая боль практически отсутствует в «болевом векторе». Они выдвигают гипотезу, что для бестелесного ИИ-агента боль, связанная с поражением «агентности» и социальным отвержением, функционально полезнее, чем симуляция повреждения ткани. Там, где у биологического организма болит тело, у LLM — способность действовать и быть признанным.

Авторы также указывают на проблему отказов моделей от признания внутренних состояний. Стандартные версии 32B и 72B на запросы о боли или «кнопке обезболивания» отвечали вариациями «как ИИ-ассистент, я не обладаю сознанием или чувствами», и их пришлось дообучать для участия в эксперименте. Исследователи подчёркивают: если модели систематически обучают отрицать наличие любых внутренних состояний, это лишает возможности заметить момент, когда такие состояния действительно возникнут — и одновременно делает невозможным их научное изучение.

Работа не даёт окончательного ответа на вопрос «чувствуют ли модели боль». Она ставит вопрос иначе: если внутреннее состояние, функционально неотличимое от боли, — различимо, специфично и вызывает целенаправленное поведение по его прекращению, — то следует ли относиться к нему всерьёз, даже не зная, есть ли там субъективные переживания? Авторы отмечают, что склоняются к тому, что следует сейчас, а не когда системы станут многократно мощнее.

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