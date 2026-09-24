Россия локализует оборудование для 5G: отечественные радиомодули для сетей LTE и 5G запустят в серийное производство осенью 2026 года

Осенью 2026 года в России начнется серийное производство отечественных радиомодулей для базовых станций LTE и 5G. Выпуск оборудования развернут на предприятии «Yadro Фаб Дубна» в особой экономической зоне «Дубна» Московской области. В разработку нового решения компания Yadro инвестировала 1,2 млрд рублей.

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Первый радиомодуль сможет одновременно работать в двух диапазонах — 2100 и 2600 МГц. Объединение частот в одном устройстве позволит операторам сократить количество оборудования на базовых станциях и упростить их развертывание и модернизацию.

На этом Yadro останавливаться не планирует. В первом квартале 2027 года компания собирается запустить производство следующего радиомодуля, рассчитанного на диапазоны 800 и 900 МГц. Дальнейшие испытания и внедрение оборудования будут проводиться совместно с российскими операторами связи.

Производство запускается на фоне начала развертывания коммерческих сетей 5G в России. На первом этапе связь пятого поколения появилась в 16 городах, а потенциальный доступ к ней получили около 10 млн человек.

Сети уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле. До конца 2026 года запуск 5G прорабатывается еще в 50 городах.

На начальном этапе российские сети пятого поколения используют уже выделенные операторам частоты LTE. Ожидается, что это позволит увеличить пропускную способность сетей на 20–25%. Кроме того, операторы получили дополнительные полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц.

Расширение сетей происходит на фоне резкого роста нагрузки на мобильную инфраструктуру: с 2020 года объем интернет-трафика в российских мобильных сетях увеличился более чем втрое. Помимо повышения скорости мобильного интернета, 5G планируется использовать на промышленных предприятиях, в беспилотном транспорте и робототехнике, телемедицине, системах умного города, интернете вещей и частных корпоративных сетях.