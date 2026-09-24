Пакистанские астронавты вскоре отправятся на орбитальную станцию Китая

Два пакистанских астронавта приступили к тренировкам в Китайском центре подготовки космонавтов и в ближайшее время примут участие в миссиях на борту китайской орбитальной станции. Об этом на брифинге Госсовета КНР сообщил заместитель главного конструктора пилотируемой программы Китая и первый китайский космонавт Ян Ливэй.

Отбор кандидатов состоялся в апреле — Пакистан стал первой страной, чьи представители допущены к полёту на китайскую станцию. Ожидается, что один из двух астронавтов войдёт в состав краткосрочной миссии в роли специалиста по полезной нагрузке. Дата старта ещё не объявлена.

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На том же брифинге Ян Ливэй отметил успешную работу Лай Цзяин — первого космонавта из Гонконга, отправившейся на орбиту в мае в составе экипажа «Шэньчжоу-23». Она участвовала в научной программе с камерой Multi-spectral Imaging Carbon Observer. По словам Яна, экипаж станции продолжает работу без замечаний.

Он добавил, что в будущем к пилотируемой программе подключатся новые участники из материкового Китая, Гонконга и Макао. «Как космонавт я надеюсь, что больше молодых людей выберут карьеру в этой области», — подчеркнул Ян Ливэй. Сотрудничество Гонконга и материка в пилотируемой космонавтике продолжается несколько лет: местные университеты напрямую участвовали в создании элементов орбитальной станции.