С двухчастотным GPS и автономностью до 19 дней: в России стартовали продажи Tecno Watch GT 1S и Watch 4

Бренд Tecno представил на российском рынке две новые модели умных часов — Watch GT 1S и Watch 4. Первая получила двухчастотный GPS, вторая делает ставку на классический дизайн и продолжительную автономную работу.

Tecno Watch GT 1S оснащены 1,51-дюймовым AMOLED-дисплеем и системой позиционирования GPS L1 + L5. Часы способны самостоятельно записывать маршруты тренировок без подключения к смартфону. Корпус защищён от воды (5 ATM). Аккумулятор ёмкостью 480 мА·ч обеспечивает до 15 дней работы при обычном использовании.

Модель поддерживает звонки через Bluetooth 5.3, а также отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, стресс и параметры сна. На экране отображаются уведомления, погода, задачи и другие данные.

Tecno Watch 4 получили круглый корпус из цинкового сплава, 1,39-дюймовый TFT-дисплей и защиту IP68. Одночастотный GPS позволяет записывать маршрут и отслеживать расстояние и темп. Батарея на 580 мА·ч рассчитана на 19 дней работы в стандартном режиме и до 13 дней при интенсивном использовании. Также предусмотрены Bluetooth 5.3, мониторинг сна и показателей здоровья, а запуск избранных приложений можно назначать на жесты.

В России рекомендованная цена Watch GT 1S составляет 9 тысяч рублей, Watch 4 — 5 тысяч рублей.