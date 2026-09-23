Первым стал Huawei Nova 16s: Яндекс встроил определитель номера в новые смартфоны Huawei

Определитель номера Яндекса появился непосредственно в операционной системе нового смартфона Huawei Nova 16s. Инструмент предупреждает пользователя о потенциально опасных входящих и исходящих вызовах, включая звонки от мошенников. В дальнейшем технология станет доступна и в других новых моделях Huawei.

Активировать определитель можно при первом запуске устройства или позднее через настройки приложения «Телефон». Для его работы требуется интернет и актуальная версия приложения «Яндекс — с Алисой AI».

Система использует базу более чем из 160 млн телефонных номеров. Она способна распознавать потенциально опасные и полезные вызовы, а также сообщать категорию звонящего — например, банк или службу доставки. Информация выводится в системном уведомлении во время звонка. Пожаловаться на нежелательный номер можно через журнал вызовов.

Для анализа номеров Яндекс применяет нейросетевые алгоритмы и более 300 признаков поведения. Определитель также распознаёт рекламные звонки, вызовы в мессенджерах и может автоматически блокировать номера, связанные с мошенничеством. Сервис доступен бесплатно в приложении «Яндекс с Алисой AI» и «Яндекс Браузере» на Android и iOS.

В серию Huawei Nova 16s входят три модели — Nova 16s, Nova 16s Pro и Nova 16z. Старшая Nova 16s Pro получила 6,84-дюймовый OLED-дисплей с адаптивной частотой 1–120 Гц, процессор Kirin 9010S, до 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 7000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт. Основная камера включает 200-Мп сенсор, 50-Мп перископический телеобъектив и 50-Мп ультраширокоугольный модуль.

Huawei Nova 16s оснащён 6,68-дюймовым экраном, чипом Kirin 8020, аккумулятором на 7000 мА·ч и поддержкой 100-Вт зарядки. Модель Nova 16z получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, Kirin 8020, накопитель на 256 или 512 ГБ и батарею на 6000 мА·ч. Её камеры включают основной 50-Мп модуль и 12-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.