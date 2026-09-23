Представлен смартфон Motorola Signature 27: 200 и 50 Мп, звук Bang & Olufsen, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и 7 лет обновлений

Motorola представила Signature 27 на Qualcomm Tech Summit, впервые переведя серию на обозначение по году выпуска.

В отличие от предыдущей модели, новинка получила флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Для поддержания производительности под высокой нагрузкой Motorola разработала систему охлаждения ArcticMesh с увеличенной на 40% испарительной камерой, жидким металлом, медной сеткой и термогелем с алмазными частицами.

Основная камера Signature 27 получила 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA 910 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией, а перископный телевик оснащён 200-мегапиксельным сенсором. Всего сзади установлены четыре камеры. Дизайн блока камер вдохновлён смартфонами Droid Razr и заметно выделяется на фоне привычных компоновок.

Источник изображения: gizmochina // Motorola

Motorola также обещает семь лет обновлений Android и безопасности. За звук компания отвечает совместно с Bang & Olufsen.

Signature 27 будет доступен в цветах Coal Smoke с покрытием Tactical Weave и Capulet Green (Capulet Olive) с текстурой под ткань.

Источник изображения: gizmochina // Motorola

Продажи стартуют по всему миру в 2026 году, а в Северной Америке смартфон появится в ноябре.