8500 мАч, IP69, два экрана, камера Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами — $1045. Представлен Xiaomi 18 Pro Max, первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro Max. Это первый в мире смартфон на базе новейшей однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Также это первый в мире смартфон с камерой Leica на базе сразу двух 200-мегапиксельных сенсоров.

Xiaomi 18 Pro Max оснащен дисплеем с рамкой шириной всего 0,99 мм. Панель SuperPixel 2.0 построена на базе материала M11. Пиковая яркость дисплея достигает 4000 нит, заявлена поддержка цветового пространства BT.2020 и адаптивной частоты обновления от 1 до 120 Гц.

Одной из главных особенностей дисплея стала аппаратная система защиты от подглядывания. Ее можно включить для всего смартфона или только для отдельных приложений. Система способна скрывать уведомления, всплывающие окна и содержимое меню многозадачности, приватные области отслеживаются на уровне отдельных пикселей. Управлять настройками конфиденциальности можно через Super Xiao Ai, для быстрого включения предусмотрена отдельная настраиваемая AI-кнопка.

Корпус получил боковую металлическую рамку с плавно скругленными гранями, а в блок основной камеры встроен дополнительный экран — как у Xiaomi 17 Pro.

В основе устройства лежит новейшая 2-нанометровая SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Частота процессора достигает 5 ГГц — рекордный показатель для мобильных платформ Qualcomm. Xiaomi обновила систему охлаждения — добавлена кольцевая испарительная камера. Компания утверждает, что смартфон способен сохранять максимальную частоту кадров в требовательных играх в течение часа.

Xiaomi 18 Pro Max получил кремний-углеродную батарею Jinshajiang емкостью 8500 мА·ч. Кроме того, смартфон получил увеличенный вибромотор, три динамика и модуль UWB для точного определения положения совместимых устройств. Корпус защищен в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.

В главном модуле основной камеры установлен 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,28 дюйма с упором на расширенный динамический диапазон. В составе перископного модуля используется 200-мегапиксельный датчик оптического формата 1/1,56 дюйма. Он поддерживает телемакросъемку с минимальной дистанцией фокусировки 12 см. Третья камера — сверхширокоугольная, с датчиком разрешением 50 Мп. Все три модуля разработаны при участии Leica.

Основная камера поддерживает функцию Legendary Moment. Обработка выполняется как непосредственно на смартфоне, так и в облаке. Пользователь может выбрать одну из трех стилизаций под классические камеры, а облачные алгоритмы пытаются воспроизвести характер изображения традиционной оптики.

ИИ используется и непосредственно при съемке. Смартфон учитывает местоположение, может рекомендовать популярные точки для фотографий, подсказывать композицию и позу человека в кадре, а также автоматически выбирать подходящий фильтр.

Дополнительный экран на задней панели теперь поддерживает более 100 приложений, информационные карточки, уведомления, быстрые виджеты и мини-игры. С помощью ИИ для него можно генерировать персонализированные обои и создавать небольшие собственные приложения.

Xiaomi 18 Pro Max работает под управлением HyperOS 4. В систему интегрирован ассистент Super Xiao Ai 2.0 на базе большой языковой модели Xiaomi MiMo. Он поддерживает выполнение многоэтапных задач, запоминание информации и взаимодействие между смартфоном, планшетом и компьютером.

В Китае Xiaomi 18 Pro Max стоит от 1045 долларов — такова цена базовой версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Версия 12/512 ГБ стоит $1195, 16/512 ГБ — $1345, а топовая модификация 16 ГБ/1 ТБ — $1495.