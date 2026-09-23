100 дюймов, 6000 нит и 7560 зон подсветки: Hisense представила продвинутые телевизоры RGB-Mini LED серии E7S Pro+

Hisense представила серию телевизоров E7S Pro+ с подсветкой RGB-Mini LED. В линейку вошли модели с диагоналями 75, 85 и 100 дюймов. В зависимости от версии они получили до 7560 зон локального затемнения, пиковую яркость до 6000 нит и поддержку Dolby Vision 2 Max.

В отличие от обычной подсветки Mini LED, RGB-Mini LED использует отдельные красные, зеленые и синие светодиоды. Это позволяет точнее управлять цветом и яркостью подсветки и расширить цветовой охват телевизора.

Характеристики зависят от диагонали. 75-дюймовый E7S Pro+ оснащен 3888 зонами локального затемнения и обеспечивает пиковую яркость до 5000 нит. У 85-дюймовой версии уже 5184 зоны и яркость до 6000 нит, а флагманский 100-дюймовый телевизор получил 7560 зон при той же пиковой яркости.

За обработку изображения отвечает фирменный ИИ-чип Hisense H7. Также телевизоры оснащены панелью Obsidian Screen Pro и технологией XDR Pro. Частота обновления достигает 360 Гц, поэтому серия рассчитана не только на просмотр фильмов, но и на игры и другой динамичный контент.

Аппаратной основой телевизоров стал процессор MediaTek MT9655 с четырьмя ядрами Cortex-A73. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Для подключения игровых консолей, компьютеров и другой техники предусмотрены четыре порта HDMI 2.1.

Встроенная аудиосистема способна выдавать до 195 Вт пиковой мощности. Телевизоры работают под управлением фирменной операционной системы JUOS, которая предлагает персонализированный интерфейс с использованием ИИ, интеллектуальный поиск и голосового помощника Xiaoju.

В Китае стоимость 75-дюймовой версии E7S Pro+ составляет $1715. С учетом стартовой скидки и государственной субсидии цена снижается до $1490. 85-дюймовая версия стоит $2165, а с учетом субсидии — $1940. За 100-дюймовый E7S Pro+ просят $3210, цена с субсидией — $2985.