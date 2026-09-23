Представлен новый Geely EX5: 333 л.с., 635 км хода, 23 динамика, холодильник — всего 147,8 тыс. юаней (1,87 млн рублей)

Популярный электрический кроссовер переехал на новую заднеприводную платформу и получил багажник под капотом

Geely представила обновленный электрический кроссовер Galaxy E5 (в России, Белоруссии и других странах Европы он известен как Geely EX5). Модель переехала на 800-вольтовую архитектуру, получила поддержку более мощной зарядки и лидар. В Китае автомобиль предлагается в шести комплектациях по цене от 107 800 до 147 800 юаней (примерно 1,36–1,87 млн рублей). На старте действует скидка, с которой цены снижаются до 97 800–137 800 юаней (около 1,24–1,74 млн рублей).

Внешне новый Galaxy E5 практически не изменился, но можно отметить стандартные дверные ручки под естественный хват вместо вдвижных. Габариты кроссовера составляют 4636 × 1920 × 1670 мм, колесная база — 2750 мм. Покупателям предложены пять цветов кузова и четыре варианта отделки салона.

Новый Galaxy E5 получил задний привод и электромотор мощностью 333 л.с. Интересно, что в линейке осталась и более доступная переднеприводная модификация с 400-вольтовой системой и мотором мощностью 218 л.с.

Galaxy E5 поддерживает интеллектуальную систему Geely AI Smart Charging и быструю зарядку 6C. На выбор доступны литий-железо-фосфатные аккумуляторы Aegis Short-Blade нового поколения емкостью 60,22, 61,52 и 70,01 кВт·ч. Заявленный запас хода в зависимости от версии составляет 530, 550 или 635 км (по циклу CLTC).

Заднеприводные модификации оснащены стойками McPherson спереди и пятирычажной подвеской сзади. В топовых комплектациях предусмотрены адаптивные амортизаторы CCD. У переднеприводной версии задняя подвеска четырехрычажная.

Старшие Galaxy E5 получили лидар и комплекс систем помощи водителю G-ASD. В общей сложности используется 27 датчиков, система может сама управлять автомобилем в городе и на трассе.

Новый Galaxy E5 получил медиасистему на базе 4-нанометровой платформы Dragon Eagle и с программной платформой Flyme Auto 2. В оснащение входит проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, виртуальный помощник Eva, переднее пассажирское кресло с режимом «нулевой гравитации», а также встроенный холодильник.

Аудиосистема Flyme Sound насчитывает 23 динамика, получила отдельный усилитель мощностью 2000 Вт. Под капотом заднеприводных версий теперь 160-литровый багажник.

Базовый Galaxy E5 с запасом хода 530 км стоит 107 800 юаней (около 1,36 млн рублей), а по стартовой акции — 97 800 юаней (1,24 млн рублей). Версия Smart Charging Starter с запасом хода 550 км оценена в 117 800 юаней (1,49 млн рублей), со скидкой — 107 800 юаней (1,36 млн рублей).

Galaxy E5 Smart Charging Explorer на 550 км стоит 125 800 юаней (1,59 млн рублей) или 115 800 юаней (1,46 млн рублей) по акции. Версия с лидаром либо Explorer с технологическим пакетом оценена в 137 800 юаней (1,74 млн рублей), а временная цена составляет 127 800 юаней (1,61 млн рублей).

Модификация Smart Charging Exploration+ с запасом хода 635 км стоит 135 800 юаней (1,72 млн рублей) или 125 800 юаней (1,59 млн рублей) со скидкой. Наконец, топовый Galaxy E5 с лидаром и запасом хода 635 км оценен в 147 800 юаней (1,87 млн рублей), а на старте его можно приобрести за 137 800 юаней (1,74 млн рублей).