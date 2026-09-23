Индия и ESA продлили партнёрство до 2032 года: в планах — космическая погода и роботизированные миссии

Индийская организация космических исследований (ISRO) и Европейское космическое агентство (ESA) продлили соглашение о сотрудничестве до 2032 года.

«ESA и ISRO построили доверительное партнёрство, охватывающее более двух десятилетий. По мере выхода космической деятельности за пределы околоземной орбиты международная кооперация остаётся необходимой», — заявил Йозеф Ашбахер, генеральный директор ESA. Глава ISRO, Ваннияперумал Нараянан, в свою очередь, подчеркнул, что «документ отражает общие амбиции в инновациях и научном прогрессе на благо обществ».

Источник изображения: ESA

Сотрудничество агентств началось в 1978 году с обмена данными дистанционного зондирования Земли, а в январе 2002-го получило полноценную юридическую рамку. Среди совместных проектов последних лет — солнечная миссия Aditya-L1, экспериментальная Proba-3 и готовящаяся лунная Chandrayaan-5. В мае 2025 года стороны зафиксировали намерения по пилотируемой программе в совместном заявлении на конференции в Нью-Дели.

Обновлённое соглашение добавляет два новых направления: мониторинг космической погоды и роботизированную разведку. Первое важно для защиты спутников, а через них — систем связи, энергосетей и навигации на Земле. Второе набирает обороты на фоне подготовки Индией миссии Gaganyaan-1: человекоподобный робот Вьоммитра (Vyommitra) должен отправиться в космос до марта 2027 года.

В марте текущего года ISRO и ESA также договорились о совместной калибровке приборов и обмене технологиями, данными и инфраструктурой. Европейская сторона ранее предоставляла тренировочные центры для индийских гаганаятри (официальное наименование индийских космонавтов) — участников будущей пилотируемой программы.