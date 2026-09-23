Домашний латте на кокосовом или американо с апельсином — как в кофейне: представлена кофемашина Xiaomi Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro

Xiaomi представила Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro — полуавтоматическую кофемашину для домашнего приготовления кофе. Новинка получила независимые системы для приготовления эспрессо и вспенивания молока, а также механизм точного контроля температуры. Оценили устройство в 520 долларов.

Кофемашина оснащена двумя отдельными помпами и нагревательными блоками, поэтому приготовление кофе и молочной пены не зависят друг от друга и могут идти одновременно. Это сокращает время ожидания и позволяет последовательно приготовить более 10 чашек.

Для горячей и холодной воды предусмотрены отдельные контуры, благодаря чему они не смешиваются и меньше влияют на температуру друг друга. Горячий контур рассчитан на быстрый нагрев и приготовление насыщенного эспрессо, а низкотемпературная импульсная экстракция при пониженном давлении позволяет быстро готовить холодный кофе.

За точность температуры отвечают пять датчиков, контролирующих основные узлы кофемашины, включая заварочную группу и резервуар с водой. Их показания обрабатывает специальный алгоритм.

Отдельное внимание Xiaomi уделила молочным напиткам. Mijia Coffee Maker Pro умеет автоматически вспенивать пять типов молока, включая обычное и растительные альтернативы. Пользователю достаточно выбрать нужный вариант и поставить чашку — машина самостоятельно приготовит плотную и однородную пену без необходимости вручную работать с паровой трубкой.

Во время приготовления система в реальном времени контролирует давление и фиксирует отклонения. После завершения экстракции кофемашина строит график давления и дает рекомендации по изменению настроек, помогая подобрать параметры под конкретный сорт кофе.

При этом полностью автоматическим использование делать необязательно. Пользователь может самостоятельно настроить девять параметров — от степени помола зерен до температуры экстракции и вспенивания молока. Собственные настройки можно сохранять в виде персональных рецептов.

Для тех, кто не хочет экспериментировать с параметрами, в приложении доступны сотни облачных рецептов для разных сортов зерна и степеней обжарки. Выбранные настройки можно отправить на кофемашину одним нажатием. Среди готовых вариантов есть, например, латте на кокосовом и американо с апельсином.